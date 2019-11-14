القاهرة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وحالة من الترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والمنتظر صدور قرار بشأنها مساء اليوم.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية جلسات الأسبوع تراجع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 43ر0% ليغلق عند مستوى 54ر14545 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 24ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 19ر546 نقطة، وخسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 22ر0% مسجلًا 79ر1447 نقطة.وأوضحت الإحصائيات الختامية لجلسة التداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو ملياري جنيه لينهي الأسبوع عند مستوى 08ر728 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر7 مليارات جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 6ر12 مليون جنيه، و9ر72 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر34 مليون جنيه، و4ر6 ملايين جنيه، و9ر2 مليون جنيه، و8ر32 مليون جنيه، على التوالي.// انتهى //17:08ت م0217