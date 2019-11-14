تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساختتم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، اليوم برنامجي دليل إدارة الكوارث للمستوى الأول، والمتقدم والذي نظمته، إدارة التدريب بالفرع بالتنسيق مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ( IFRC ).وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نبيل العنزي أن المستوى الأول استهدف متطوعي الهيئة، بينما استهدف المستوى المتقدم من البرنامج 40 مستفيدا من منسوبي فرع الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المرتبطة بعض أعمالها بالحالات الإسعافية.وأفاد بأن البرنامج تضمن بالإضافة إلى المحاضرات النظرية تقديم، تطبيقات ميدانية، تحاكي الواقع على بعض المعدات والأدوات والعربات الإسعافية وعربات وآليات التدخل في حالات إنهيار المباني، وغيرها.// انتهى //17:10ت م0219