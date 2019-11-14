تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأنهت الكلية التقنية للبنات بتبوك، اليوم تدريب 80 متدربة في ختام الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي أتقن 5 في عدد من البرامج التي هدفت إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية للمستفيدات.وأوضحت منسقة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية فاطمة البلوي أن الكلية تواصل استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج للأسبوع الرابع في برامج الأمن السيبراني ومبادئ مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتجميل وتصفيف الشعر .مشيرة إلى أن البرامج تقدم على مدى 4 أيام، وبعدد ساعات يصل إلى 16 ساعة تدريبية لكل برنامج، بالاضافة لمنح المتدربة في نهاية البرنامج، شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .ووجهت البلوي الدعوة لفتيات منطقة تبوك للمبادرة بالتسجيل بهذه البرامج، والاستفادة مما تتضمنه من محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية يقوم على تقدمها نخبة من المدربات بالكلية المؤهلات، بالخبرة ودقة التخصص.// انتهى //17:11ت م0220