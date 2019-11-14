المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساستقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبد الحميد الحربي بمكتبه اليوم , مدير أنظمة نقل المياه ( ينبع المدينة المنورة) المهندس أحمد خطيري ورئيس قسم الإطفاء بمحطات تحلية ينبع محمد النعماني وعددا من المهندسين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين الدفاع المدني وإدارة أنظمة نقل المياه لرفع مستوى الجاهزية في حالات الطوارىء وكذلك الاتفاق على عمل زيارات ميدانية لجميع مواقع انظمة نقل مياه ينبع المدينة المنورة وكذلك ادراج هذه المواقع ضمن خطط التجارب الفرضية السنوية التي يقيمها الدفاع المدني.وأوضح سعادة اللواء الحربي حرص الدفاع المدني على تقديم جميع الخدمات والإمكانيات والتي تدعم التعاون المشترك بين الدفاع المدني وإدارة أنظمة نقل المياه لرفع مستوى العمل.من جهته قدم المهندس أحمد خطيري شرح كامل عن أعمال إدارة نقل المياه والإنجازات التي تم تحقيقها وما يحظى به قطاع تحلية المياه من تطور كبير ومتميز .وأشار مدير الادارة العامة للسلامة العميد محمد بن مرعي آل قماش الى الأنظمة واللوائح التي تحدد المهام والمسؤوليات لكل جهة من الجهات أثناء الطوارىء "لاقدر الله" والتي تحقق الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .//انتهى//17:13ت م0221