الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ندوة بعنوان "الرعاية الوالدية للأبناء" ضمن فعاليات الصالون الثقافي، مساء الاثنين المقبل في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض .وتتناول الندوة موضوع الرعاية الوالدية كمحور رئيس للنقاش مع التركيز على ما يقدمه الوالدان لأبنائهم من رعاية طبية ونفسية وتربوية، بمشاركة كل من عضو هيئة التدريس بقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود الدكتورة سارة العبدالكريم، والأستاذ المساعد واستشاري الطب النفسي المتخصص في اضطرابات القلق والمزاج والعلاج المعرفي السلوكي الدكتور مشعل العقيل .وتأتي الندوة في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مدار العام، وتحرص على توجيه الدعوة للسيدات والسادة للحضور والاستفادة من فعالياتها التي تقدم مجانا، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.وتسعى المكتبة دائما أن تشمل أنشطتها مواضيع متنوعة وتهتم بجميع فئات المجتمع، حيث إن الرعاية الوالدية تعد أحد البرامج التي اهتمت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التي تؤكد أن الرعاية الوالدية ليست مجرّد حاجة بل هي حق لكل طفل، وهي تعني "تنشئة الطفل في بيئة رعاية داعمة مستدامة تساعده على البقاء"، وتشمل مثل تلك الرعاية والدعم ضمان توفير عدد من الأسس للطفل، فقد حرصت المكتبة على طرح الرعاية الوالدية للأبناء من خلال هذه الندوة بهدف المساهمة في تحسين مهارات الأسر ورفع مستوى ثقافتهم في توفير الرعاية، والتغذية، والحماية للأطفال، وتوسيع مدارك الوالدين وفهمهم لأطفالهم، والمشاركة في توصيل رسائل أساسية وفعّالة من أجل نماء الطفل حتى يصل لأقصى إمكانياته .// انتهى //17:13ت م0223