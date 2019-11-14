بشكيك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسحقق منتخب اليابان لكرة القدم فوزه الرابع تواليا، وذلك على حساب مضيفه قرغيزستان بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وعزز المنتخب الياباني صدارته لمجموعته بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن قرغيزستان الثانية، وطاجيكستان التي تجمد رصيدها في المركز الثالث عند ست نقاط أيضاً بعد خسارتها أمام ميانمار 3-4 في وقت سابق اليوم ، في حين استراح المنتخب المنغولي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في هذه الجولة.// انتهى //17:15ت م0224