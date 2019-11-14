هونج كونج 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستعادل منتخب البحرين مع منتخب هونج كونج بدون أهداف اليوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع منتخب هونج كونج رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب العراقي مع ضيفه الإيراني.// انتهى //17:21ت م0225