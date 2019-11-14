رياضي / منتخب البحرين يتعادل مع هونج كونج في التصفيات الآسيوية لكرة القدم
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
هونج كونج 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
تعادل منتخب البحرين مع منتخب هونج كونج بدون أهداف اليوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع منتخب هونج كونج رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب العراقي مع ضيفه الإيراني.
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17:21ت م
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