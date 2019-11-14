جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة فقيه الطبية اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية، تم بموجبها تخصيص أول مرفق صحي حكومي يتمثل في الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية بالخطوط السعودية "مديكال"، وذلك في إطار مشروع تخصيص وحدات وشركات المؤسسة .وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الخطوط برعاية معالي وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان بن محمد نقادي، ومدير عام الخطوط السعودية المكلف سامي بن علي سندي.وأوضح معالي وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل التهنئة للخطوط السعودية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030،من حيث الإسهام الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمّة للمواطنين والمقيمين .من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن هذه الاتفاقية المتمثلة في تخصيص الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية بالخطوط السعودية تُعد أول عملية تخصيص منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عن طريق بيع أصول حكومية، مؤكداً أن هذه الشراكة سوف ترفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الجودة للخدمات الحكومية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بدور أكبر في التنمية والاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.// انتهى //17:24ت م0226