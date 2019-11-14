عرعر 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر اليوم 461902 ريالاً في جميع الحسابات البنكية لجميع الأيتام والأرامل المستفيدين من خدماتها لشهر نوفمبر لعام 2019م.وشملت المساعدات الشهرية الكفالات الشهرية، والسلة الغذائية، التي تدعم عبر بطاقات ممغنطة بالتعاون من أحدى الشركات.وأوضحت الجمعية أنه استفادة ما يقارب من 1062 يتيماً ويتيمة من مساعدات الجمعية، تم توزيعها على 345 أسرة داخل مدينة عرعر .// انتهى //17:28ت م0228