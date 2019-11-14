أمستردام 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واساستقبل معالي وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، في العاصمة الهولندية أمستردام، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.// انتهى //18:15ت م0243