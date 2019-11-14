الأفلاج 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسقدمت لجنة تنمية الأفلاج خلال هذا الأسبوع 6 برامج و10 دورات استفاد منها 950 مواطناً ومواطنة .وشملت البرامج والدورات التي قدمتها لجنة الأفلاج وكياناتها ورشة عمل عن تربية النحل وصناعة العسل، ودورة احترافية في صيانة الجولات، ودورات في الإرشاد الأسري، وفي صناعة الصابون للسيدات، وبرنامج لتأهيل الأمهات للتعامل مع الأطفال، ودورة تسويق الذات في ملتقى القادات ، وبرنامج محطات سياحية.واستهدفت لجنة الأفلاج في برامجها ودوراتها نزلاء شعبة سجن الأفلاج ببرامج " خطوات "، وغيرها من البرامج والدورات الأخرى التي استهدفت جميع شرائح المجتمع.// انتهى //18:19ت م0245