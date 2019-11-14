أمستردام 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة هولندا، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.// انتهى //18:35ت م0247