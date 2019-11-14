رياضي / قرعة خليجي 24 تضع السعودية في المجموعة الثانية مع الكويت وعمان والبحرين
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
أسفرت قرعة النسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) ، التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة عن تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتي الدور الأول للبطولة ، حيث وضعت السعودية في المجموعة الثانية مع الكويت وعمان والبحرين.
وشملت المجموعة الأولى قطر ، الإمارات ، اليمن ، العراق ،وتقام فعاليات البطولة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.
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18:45ت م
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