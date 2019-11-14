الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسفعَلت وزارة الصحة ميدانياً حملتها التوعوية ضد الالتهاب الرئوي ،ضمن جهودها المتواصلة في الجانب التوعوي من خلال زيارة عدد من المولات التجارية في مختلف مناطق المملكة اعتبارًا من اليوم، حيث ستكون في الرياض في (المكان مول) و (الرياض غاليري).وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة ، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.وأوضحت الصحة أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم كبار السن من عمر 55 أو أكثر ،ومرضى الأمراض المزمنة مثل (السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز).// انتهى //18:46ت م0252