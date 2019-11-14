الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستأهل اللاعب السعودي بدر ادريس إلى نهائي الفردي من البطولة الآسيوية الثالثة للتنس تحت 14 سنة المقامة في جدة بعد تغلبه على نظيره السعودي عبداللطيف المبرزي بنتيجة ( 6-4 ، 6-2) .وشهد اللقاء ندية وتنافساً مثيرا وبذلك سيواجه في النهائي الذي يقام غداً الجمعة مع اليمني نورس حسين الذي تغلب على نظيره اليمني منصور أحمد بنتيجة (6-2، 6-1) .وتختتم يوم الجمعة البطولة بنهائي الفردي واقامة حفل تتويج الفائزين بجوائز البطولة وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي ، فيما سيلعب السعودي عبداللطيف المبرزي مباراته أمام اليمني منصور أحمد للتنافس على الميدالية البرونزية للبطولة التي شهدت مشاركة 30 لاعباً يمثلون دول الكويت، اليمن، الهند، مصر، إلى جانب المنتخب السعودي.// انتهى //19:00ت م0253