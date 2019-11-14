المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم الخميس ، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعبان البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وفوراً تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.وأهاب المتحدث الاعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //19:01ت م0255