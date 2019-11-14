نيويورك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على انخفاض بتأثير مخاوف نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف المستثمرين مع اقتراب إعلان الاتفاق التجاري.وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.33 نقطة أو بنسبة 0.08% ليستقر عند النقطة 3091.50 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بمقدار 21 نقطة أو بنسبة 0.25% ليستقر عند النقطة 8461.30، ونزل مؤشر "داو جونز" بمقدار 3 نقاط أو بنسبة 0.01% ليستقر عند النقطة 27780.// انتهى //19:45ت م0269