عدن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسثمّن قائد العمليات المشتركة اليمني، اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، المواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية في بلاده.وأشاد خلال اجتماع ضم قيادات العمليات المشتركة بدعم دول التحالف المستمر في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من اليمن تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.وأكد "بن عزيز"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن "لجوء ميليشيا الحوثي الإرهابية للقصف العشوائي على الأحياء المدنية في كل من تعز والحديدة ومأرب دليل ضعف وانكسار وشعور بالهزيمة نتيجة الضغط القتالي الذي تصنعه القوات المسلحة في مختلف الجبهات القتالية".// انتهى //19:47ت م0270