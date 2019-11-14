الرياض 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر 2019 واس.افتتحت جامعة الأميرة نورة أمس حفل قرعة بطولة كأس معالي مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداءً من الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.وتشمل البطولة في دورتها الأولى المنافسة بين 10 كليات على ست ألعاب رياضية للفوز بكأس معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ، وذلك بإجمالي عدد لاعبات يفوق ٢٥٠لاعبة بين ألعاب جماعية (كرة القدم - كرة السلة- كرة الطائرة) و ألعاب فردية (العاب قوى-جودو-سكواش) .وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة السكواش لقاء كلاً من كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيراً كلية التصاميم والفنون بفريقBY.كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، فيما يلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاء فريق كلية الخدمة الاجتماعية بفريق كلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.//انتهى//19:47ت م0271