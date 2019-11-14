الخرطوم 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقعت وزارة المالية السودانية بمقرها اليوم، على إتفاقية منحة بمبلغ 32,8 مليون دولار مع البنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان.وقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية دكتور إبراهيم أحمد البدوي، فيما وقع عن البنك الأفريقي للتنمية الممثل المقيم للبنك بالخرطوم روبيل دروجي.وأشاد الدكتور البدوي عقب التوقيع بدور البنك ، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات وتسريعها لأنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب والشابات في مشروعات.وقال وزير المالية إن هذه الإتفاقية تمثل دعما للخدمات الاساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي في الولايتين.من جانبه، أكد الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالخرطوم رغبة البنك في مساعدة السودان على المدى القصير والطويل واهتمامه خاصةً بالتنمية الريفية وتخفيف الفقر.ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الاوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ ليغطي حاجة المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات.// انتهى //19:49ت م0272