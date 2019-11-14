الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في سلاحي السايبر (الرجال) والابيه (السيدات) ضمن منافسات بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة تحت 17 عامًا، التي انطلقت اليوم في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.وحقق علي البحراني الميدالية الذهبية في سلاح السايبر بعد فوزه على الكويتي علي رستم، وحصل محمد العمرو على المركز الثالث و الميدالية البرونزية ونال زميله عبدالله المنسف المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية .وحصلت الأردنية دينا منسي على الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحققت زميلتها شهد كلوب الميدالية الفضية، فيما حصلت ندى عابد لاعبة المنتخب السعودي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.وستقام غدًا الجمعة منافسات سلاحي الشيش (الرجال) والسايبر (السيدات) حيث تتصدر عهد المعمر لاعبة المنتخب السعودي التصنيف في البطولة لسلاح السايبر، فيما يتصدر قصي محبوب سلاح الشيش للرجال.وتعد بعثة المنتخب السعودي أكثر بعثة في البطولة بـ 40 لاعبًا ولاعبة ، تليها بعثة المنتخب الكويتي بـ 18 لاعبًا ولاعبة، ثم العراق بـ17 فالإمارات بـ12 ، في حين تعد بعثة المنتخب اليمني الأقل ممثلة في لاعبة واحدة فقط.// انتهى //19:50ت م0273