عام / مؤتمر "إرادة والصحة النفسية" يوصي بزيادة المراكز العلاجية للاضطرابات النفسية والإدمان
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
دعا المؤتمر الدولي السادس لمجمع " إرادة والصحة النفسية " في ختام أعماله اليوم إلى زيادة أعداد المراكز العلاجية المتكاملة للاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان على مستوى المملكة لتغطية أكبر عدد من الشريحة السكانية , إلى جانب التوسع في الخدمات المقدمة للنساء في مجمعات إرادة والصحة النفسية.
وأوضح رئيس المؤتمر , الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي , أن التوصيات طالبت بدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالجوانب النفسية والاجتماعية لكل من الاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان , مشددة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية في مجال الاضطرابات الحديثة المتعلقة بالتغيرات المجتمعية والثورة التقنية , بجانب توظيف الثورة العلمية والتقنية لتطوير الخدمات النفسية وخدمات علاج الإدمان في المملكة.
وقال الدكتور الحارثي : أن توصيات المؤتمر ركزت على التوعية والتثقيف وتكثيف البرامج الوقائية للتعامل مع العوامل المؤثرة , التي قد تسهم في الحد من انتشار الأمراض النفسية واضطرابات الإدمان , إضافة إلى تطوير ودعم برامج التأهيل وتحديثها , بما يتناسب مع احتياجات مرضى الاضطرابات النفسية ومرضى الإدمان.
وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة تحديث البرامج العلاجية لتتكيف مع التغيرات والأنماط الحديثة للاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان , وزيادة معرفة ومهارات العاملين في مجال الصحة النفسية , وعلاج الإدمان من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات العلمية.
يذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة "خدمات إرادة" , نظم المؤتمر الدولي السادس للمجمع تحت شعار "جديد التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان " , بمشاركة أكثر من 55 باحثًا ومتخصصًا وأكاديميًا دوليًا ومحليًا في مجال الاضطرابات النفسية وعلاج الإدمان.
وناقش المؤتمر في ثلاثة أيام المستجدات الطبية في مجال التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان , وذلك من خلال ( 37 ) محاضرة موزعة على ( 13 ) جلسة علمية و( 30 ) ورشة عمل , بهدف رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للمتخصصين والطلاب المتدربين , إضافة إلى حلقة نقاش بعنوان " الانحراف الفكري من المنظور النفسي والاجتماعي " , فيما تجاوز عدد الحضور للمؤتمر الـ 7000 مستفيد من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
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19:54ت م
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