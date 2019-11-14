جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسدعا المؤتمر الدولي السادس لمجمع " إرادة والصحة النفسية " في ختام أعماله اليوم إلى زيادة أعداد المراكز العلاجية المتكاملة للاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان على مستوى المملكة لتغطية أكبر عدد من الشريحة السكانية , إلى جانب التوسع في الخدمات المقدمة للنساء في مجمعات إرادة والصحة النفسية.وأوضح رئيس المؤتمر , الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي , أن التوصيات طالبت بدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالجوانب النفسية والاجتماعية لكل من الاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان , مشددة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية في مجال الاضطرابات الحديثة المتعلقة بالتغيرات المجتمعية والثورة التقنية , بجانب توظيف الثورة العلمية والتقنية لتطوير الخدمات النفسية وخدمات علاج الإدمان في المملكة.وقال الدكتور الحارثي : أن توصيات المؤتمر ركزت على التوعية والتثقيف وتكثيف البرامج الوقائية للتعامل مع العوامل المؤثرة , التي قد تسهم في الحد من انتشار الأمراض النفسية واضطرابات الإدمان , إضافة إلى تطوير ودعم برامج التأهيل وتحديثها , بما يتناسب مع احتياجات مرضى الاضطرابات النفسية ومرضى الإدمان.وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة تحديث البرامج العلاجية لتتكيف مع التغيرات والأنماط الحديثة للاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان , وزيادة معرفة ومهارات العاملين في مجال الصحة النفسية , وعلاج الإدمان من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات العلمية.يذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة "خدمات إرادة" , نظم المؤتمر الدولي السادس للمجمع تحت شعار "جديد التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان " , بمشاركة أكثر من 55 باحثًا ومتخصصًا وأكاديميًا دوليًا ومحليًا في مجال الاضطرابات النفسية وعلاج الإدمان.وناقش المؤتمر في ثلاثة أيام المستجدات الطبية في مجال التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان , وذلك من خلال ( 37 ) محاضرة موزعة على ( 13 ) جلسة علمية و( 30 ) ورشة عمل , بهدف رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للمتخصصين والطلاب المتدربين , إضافة إلى حلقة نقاش بعنوان " الانحراف الفكري من المنظور النفسي والاجتماعي " , فيما تجاوز عدد الحضور للمؤتمر الـ 7000 مستفيد من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي.// انتهى //19:54ت م0274