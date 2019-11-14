باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسيملك المنتخبان الفنلندي والسويدي فرصة اللحاق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم عندما يخوضان الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات غدًا الجمعة، الأول لدى استضافته منتخب ليشتنشتاين ، والثاني في ضيافة رومانيا .ويبدو المنتخب الفنلندي الأقرب إلى حجز بطاقته إلى العرس القاري للمرة الأولى في تاريخه كونه يبتعد بفارق خمس نقاط عن منافسيه الوحيدين على البطاقة الثانية المباشرة في المجموعة العاشرة البوسنة وأرمينيا.وتحتل فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، المركز الثاني في المجموعة العاشرة التي ضمنت إيطاليا صدارتها (24 نقطة) وبطاقتها الأولى إلى النهائيات، برصيد 15 نقطة مقابل 10 نقاط لكل من البوسنة وأرمينيا اللتين تنتظرهما مهمتان صعبتان، الأولى أمام ضيفتها اليونان الرابعة (8 نقاط)، والثانية أمام إيطاليا.وتأمل أرمينيا التي كانت في المركز الثاني قبل جولتين، في استغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على اليونان لتشديد الخناق على فنلندا على أمل تعثر الأخيرة أمام ليشتنشتاين التي انتزعت نقطتيها الوحيدتين في التصفيات من أرمينيا بالذات واليونان بتعادلها معهما بنتيجة واحدة 1-1.وستحاول البوسنة استغلال تأهل إيطاليا إلى النهائيات والغيابات الكثيرة في صفوفها بسبب الإصابات، لتلحق بها الخسارة الأولى في التصفيات.وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد التي تتقدم بنقطة واحدة على رومانيا، وفوزها عليها سيضمن لها التواجد في النهائيات بغض النظر عن نتيجتي مباراتيهما في الجولة الأخيرة الاثنين المقبل حيث تخوض السويد اختبارا سهلا أمام ضيفتها جزر فارو، فيما تحل رومانيا ضيفة على إسبانيا.وستحاول السويد استغلال فرصتها الأولى غدا للظفر ببطاقة النهائيات عبر الفوز على رومانيا المطالبة بالفوز الجمعة لتأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة.وتخوض إسبانيا اختبارا سهلا أمام ضيفتها مالطا في مباراة يسعى من خلالها أبطال القارة العجوز عامي 2008 و2012، إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرهما في المباراتين الأخيرتين خارج القواعد أمام النروج والسويد بنتيجة واحدة.وفي المجموعة ذاتها، تلعب النروج الرابعة (11 نقطة) مع جزر فارو شريكة مالطا في المركز الأخير (3 نقاط لكل منهما).وفي المجموعة الرابعة، تأمل الدنمارك في تعزيز حظوظها من أجل بلوغ النهائيات عندما تستضيف منتخب جبل طارق الأخير من دون رصيد ، وتتقاسم الدنمارك صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة مع جمهورية إيرلندا التي ترتاح في هذه الجولة، بفارق نقطة واحدة أمام سويسرا التي تستضيف جورجيا الرابعة (8 نقاط).// انتهى //19:58ت م0275