لندن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسحقق الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف الثامن فوزاً على النمساوي دومينيك تييم الخامس بنتيجة 7-6 (7-3) و6-3، في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنجليزية لندن، عن مجموعة "بيورن بورغ".ويخوض فيدرر وديوكوفيتش في وقت لاحق من مساء اليوم مباراة تحديد من سينضم إلى تييم في المربع الذهبي عن المجموعة.// انتهى //19:58ت م0276