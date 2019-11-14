جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساحتفلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة , بـ "يوم الجودة العالمي 2019 " ، الذي نظمته الكلية اليوم , من أجل تطبيق معايير الجودة , التي باتت مهمة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.وتضمن الحفل استعراض للممارسات المتميزة في الجودة ، وشرح عن إدارة التطوير والجودة بالكلية في تحليل التقارير وقياس نواتج التدريب، إلى جانب أتمتة التقارير الدورية.وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالكلية سعد القابوسي ، أن الهدف من الاحتفال , رفع مستوى الوعي وثقافة الجودة لمنسوبي الكلية وتعريفهم بأهمية الجودة في التدريب وتطبيقه على أرض الواقع.وفي ختام الحفل سلم عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي , جوائز مسابقة الجودة على الفائزين .// انتهى //20:00ت م0277