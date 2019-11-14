باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في العاصمة الفرنسية باريس نائب وزير التعليم في جمهورية الصين الشعبية تيان شو جون، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).وجرى خلال اللقاء بحث إنشاء معهد لتعلم اللغة الصينية في المملكة، واستحداث برنامج لرياضات الدفاع عن النفس في مدارس التعليم العام، وتدريب المعلمين السعوديين في الصين من خلال برنامج خبرات، كذلك إمكانية زيادة عدد الطلاب السعوديين إلى الصين، كما بحث الجانبان العمل على إعداد المقررات لتعلم اللغة الصينية في المملكة، والتعاون بين الجامعات في البلدين، وتعليم اللغة العربية في الصين، وتوقيع برنامج تنفيذي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصين في مجال تدريب المعلمين، وبدء العمل على تدريس اللغة الصينية في المرحلة الثانوية، كذلك تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات التعليمية، والمشروعات المشتركة لتعزيز التواصل بين شعبي البلدين الصديقين من خلال التعليم.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندوره.// انتهى //20:08ت م0279