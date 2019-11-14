باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساجتمع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سعيد امزازي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء بحث وسائل تطوير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بما يخدم أهداف الدول العربية والإسلامية، كما بحث الجانبان المنح الدراسية المقدمة للطلاب المغاربة، وتطوير مجالات البحث العلمي بين البلدين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات السعودية والمغربية، والاستفادة من التجربة السعودية في التعليم الرقمي، ومن ذلك الجامعة الالكترونية، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، كذلك عمل الوزارة حالياً على تطوير العمل على المدرسة والروضة الافتراضية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.// انتهى //20:09ت م0280