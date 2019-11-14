الخرطوم 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم في الخرطوم رئيس بعثة صندوق النقد العربي في السودان أحمد أبوبكر البدوي.وأعلن رئيس بعثة الصندوق خلال اللقاء عن بدء برمجة التمويل للسودان بإطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر الجاري فيما يتم تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020م بما يعادل 45 مليون دولار.وأوضح البدوي أن خطة الصندوق تتضمن دعم السودان بما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020م وأن سقف تمويل التجارة المتاح للسودان في الصندوق يبلغ 70 مليون دولار مؤكداً استعداد الصندوق للإسهام في كافة الأصعدة.بدوره أكد وزير المالية السوداني إبراهيم أحمد البدوي حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصندوق ووصفه بالمؤسسة التمويلية المهمة ، وأثنى على جهوده المتصلة في دعم الاقتصاد السوداني ووعد بمعالجة كافة المعوقات التي تعترض مجالات التعاون بين الجانبين.// انتهى //20:28ت م0281