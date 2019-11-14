الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد زوار ملتقى لقاءات هدف في منطقة جازان والذي اختتم فعالياته أمس تجاوز6500 زائر وزائرة، تعرفوا خلال يومي الملتقى (الثلاثاء والأربعاء الماضيين ) على أبرز ممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين، بالإضافة إلى ورش العمل ومسارات الإرشاد والتوجيه المهني والمواءمة والقياس ومعرض التوظيف.واحتضن الملتقى 16 ورشة عمل متخصصة في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وموجهة للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال والموظفين.ويأتي الملتقى امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة والدمام .// انتهى //20:29ت م0282