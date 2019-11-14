سكاكا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسقدم عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة طبرجل الدكتور حمود الشمري، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف محاضرة بعنوان " تجربتي مع الاختراع " اليوم ، أوضح خلالها مدى قدرة البيئة السعودية على دفع الشباب تجاه الابتكار والاختراع.وفي بداية المحاضرة فضل الدكتور الشمري البدء بفكرة عامة عن براءة الاختراع والفائدة منها ومفهومها وكيفية الحصول عليها والجهات المانحة لبراءة الاختراع، داعياً إلى أهمية غرس حب العمل والنتاج العلمي وسط نفس النشء وعدم التركيز فقط على الجانب الفكري، مبينا أن ما يحتاجهالشباب والشابات هو المبادرة والإصرار والتحدي.وعرض الدكتور الشمري أمثلة لبعض البراءات الممنوحة لأبناء الوطن ، متحدثا عن بعض مخترعاته منها تطوير بيئة عمل تتعلق بتحليل البيانات الضخمة.// انتهى //21:40ت م0301