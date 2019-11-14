الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" مذكرة تفاهم على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي، حيث تهدف المذكرة إلى تثقيف وتأهيل وتمكين الشباب، وتنسيق الجهود من أجل استثمار قدرات وطاقات الشباب في تنمية المجتمع، حيث تم توقيع على مذكرة التفاهم بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ومعالي رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر بن محمد العساكر.وتتمحور مذكرة التفاهم حول توفير فرص تدريب تعاوني وفرص عمل للخريجين في المؤسسات المحلية والدولية من أجل تطوير القوى العاملة في القطاع الاقتصادي في المملكة، والمساهمة بتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الاقتصاد والسياسات والإجراءات والتخطيط الاستراتيجي، والتعاون في البرامج والأنشطة وتفعيل دور الشباب في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون في برنامج الزمالة وبرامج إعداد القيادات المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتخطيط.كما نصّت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان في ملف مجلس الشباب السعودي الإماراتي، من خلال التعاون في مجال تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالشباب السعودي الإماراتي، وتفعيل مبادرات المجلس.21:42ت م0303