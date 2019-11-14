سكاكا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" للبنين والبنات خلال الأسبوع، 40 حلقة نقاش لأولياء أمور الطلاب بمدارس تعليم الجوف ضمن مبادرة تعزيز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" إحدى مبادراتبرنامج تنمية القدرات البشرية المقدمة من وزارة التعليم.وأوضح مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" "بنين" سلطان بن مفرح السرحاني أن الحلقات تهدف إلى مشاركة أولياء الأمور في دعم الأبعاد الشخصية لأبنائهم في جميع مجالات الحياة.وبين السرحاني أن تمركز محاور النقاش مع أولياء الأمور حول دعم قدرات الأسر لبناء شخصية الطالب، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية.من جانبها أوضحت مديرة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "بنات" منال بنت أحمد الوديعة أن مبادرة تعزيز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" تعاونية وتكاملية لزيادة فاعلية كل منهما للارتقاء بالمستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف إكساب المشاركات بعض المفاهيم التربوية لدعم نمو الأبعاد الشخصية للأبناء ودعم التحصيل العلمي للطلاب ورفع الوعي لدى الأسر في الاستعمال السليم للتقنية.// انتهى //21:42ت م0304