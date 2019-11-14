القطيف 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسافتتح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني مساء اليوم مهرجان الزهور الأول بمقر مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف الذي تنظمه البلدية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.وتضمن المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام 120 فعالية متنوعة تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، منها مسابقات ثقافية وتوعوية وفعاليات خاصة بالطفل والمرأة، كما يحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والترفيهية الخاصة بالشباب وأركان مخصصة للأسر المنتجة، والتعريف باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساعد في توفير استهلاك المياه. حيث وفرت البلدية أماكن لهم لعرض منتجاتهم وحرفهم اليدوية إضافة إلى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة، كما يشتمل أيضا على مسطحات خضراء وسجادة كبيرة للزهور جُهّزت وشُكّلت بطابع هندسي من الزهور الموسمية المختلفة ذات الألوان الزاهية، بإجمالي يتجاوز النصف مليون زهرة.ويهدف المهرجان إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، كما يصاحب المعرض عدد من الفعاليات المتمثلة في الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن المهرجان يحظى بمشاركة 250 متطوعاً، إضافة إلى إتاحة الفرص للموهوبين والمتميزين لإظهار مهاراتهم، لافتاً النظر إلى أن عددًا من الأركان في المهرجان تهدف إلى خلق أفكار متنوعة أمام زوار المهرجان.وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى الإسهام بتنشيط الحركة السياحية في المحافظة وخلق فرص ترفيهية وبرامج ترويحية جديدة لسكان المحافظة وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى المواطن والمقيم على حد سواء، مبيناً أن المهرجان سيفتح أبوابه للزيارة من الساعة ٤ عصراً حتى الساعة 10 مساءً، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان انطلق وسط حضور كبير، متوقعا إقبالا متزايدا من الجمهور خلال الأيام المقبلة، وذلك للتعرف على أفضل أنواع الزهور المحلية التي تُعرض في المهرجان، داعياً المواطنين والمقيمين لزيارة المهرجان والاستمتاع بما يقدمه من فعاليات، إضافة إلى أنواع الزهور المختلفة.// انتهى //21:43ت م0305