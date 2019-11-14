صبيا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسفاز مُمثِّلا إدارة تعليم صبيا الطالبان يزن أحمد عاتي وعبد العزيز حسين خواجي من متوسطة أبي فراس الحمداني التابعة لمكتب تعليم ضمد بالمركز الثالث على مستوى المملكة في برنامج الأشغال والحرف الفنية (أشكال المعادن) المقام بإدارة تعليم ينبع، وكان مدير تعليم ينبع قد اعتمد نتائج هذه المسابقة، وشكل لها لجنة فنية لتحكيم وفرز وتقييم الأعمال المشاركة التي سيحتضنها تعليم ينبع، تحت إشراف قسم النشاط الطلابي خلال الأسبوع القادم.//انتهى//21:43ت م0306