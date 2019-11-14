الرباط 17 ربيع الاول 1441 ه موافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم وزير التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب سعيد أمزازي في باريس على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".وأفاد بيان للإيسيسكو أن الجانبين بحثا البرامج المستقبلية للتعاون بين المنظمة والمغرب في تمكين الشباب والنساء والأطفال من حقوقهم التربوية والعلمية والثقافية والتكنولوجية والبيئية.// انتهى //21:46ت م0307