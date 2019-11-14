الدمام 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم فعاليات الممشى الصحي " الدراجة من أجل صحتك"، بكورنيش الخبر الشمالي بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي ووكيل الأمين المساعد للبلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي وعدد من منسوبي التجمع الصحي والأمانة، والذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، والذي ‪نفذته بلدية الخبر ومركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة بالتعاون مع التجمع الصحي.وقام معاليه لدى وصوله الموقع بقص الشريط إيذانا ببدء انطلاق الفعاليات وكذلك مشاهدة عرض الدراجات والكراسي المتحركة لذوي الإعاقة والتي انطلقت ضمن الفعاليات بعدها تجول على الأركان المشاركة في الفعاليات والاستماع لشرح موجز عن مشاركتهم, فيما اطلع على بعض الفعاليات المشاركة في الممشى واستمع إلى شرح من قبل المختصين في مجال الغذاء الصحي وأمراض السكري.وشاهد معاليه بعض التمارين الصحية التي يمارسها الإنسان لتقيه من أمراض السكر، كما شاهد عرضًا حيًا قام به بعض المختصين بالتمارين الرياضية، بعد ذلك قام بتكريم الرعاة والمشاركين في الفعالية تقديرًا لمشاركتهم الفعالة في هذه الفعالية الصحية.وأكد معاليه أن مشاركة الأمانة في هذه الفعالية تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، كما تأتي بالتزامن مع يوم العالمي للسكري، كما أكد على أهمية التوعية بهذا المرض في المجتمع والتثقيف وطرق الوقاية وكيفية التعامل معه، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية في المساهمة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً في تجنب أسباب الإصابة بالمرض لدى الكثيرين.// انتهى //21:48ت م0309