القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسافتتح في القاهرة معرض "نون القرن" للفنانة السعودية دنيا الصالح ، وذلك مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي ، بحضور عدد من رؤساء الهيئات الثقافية والإعلاميين المصريين.وأكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي في تصريح صحفي اليوم، أن احتضان متحف أحمد شوقي للمعرض الذي يستمر حتى الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري يعكس ما وصلت إليه الفنون الإبداعية بالمملكة من حضور مميز محلياً ودولياً .//انتهى //21:54ت م0310