ينبع 17 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي بمكتبه أمس القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أوشر والوفد المرافق له .وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون والعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .وأوضح رئيس غرفة ينبع أن اللقاء يعكس مدى علاقات الصداقة والتعاون التجاري والثقافي الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين ، منوهاً بأهمية اللقاء في ظل تنامي علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما ، وفتح مجالات جديدة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص.وأفاد القنصل العام البريطاني بجدة أن البلدين اتخذا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس غرفة ينبع على حفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بما شاهده من نهضة حضارية في محافظة ينبع .// انتهى //21:59ت م0311