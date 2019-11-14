اقتصادي / رئيس غرفة ينبع يستقبل القنصل البريطاني العام بجدة
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
ينبع 17 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
استقبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي بمكتبه أمس القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أوشر والوفد المرافق له .
وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون والعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .
وأوضح رئيس غرفة ينبع أن اللقاء يعكس مدى علاقات الصداقة والتعاون التجاري والثقافي الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين ، منوهاً بأهمية اللقاء في ظل تنامي علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما ، وفتح مجالات جديدة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأفاد القنصل العام البريطاني بجدة أن البلدين اتخذا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس غرفة ينبع على حفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بما شاهده من نهضة حضارية في محافظة ينبع .
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