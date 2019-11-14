جيزان17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي "قسم العلوم الشرعية" اليوم، لقاءً عن المفاهيم الأساسية في مادة الفقه وذلك في مسرح الغرفة التجارية بمدينة جيزان.‪ واستهدف اللقاء الذي عقد بحضور مساعدة مدير عام التعليم بجازان للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم أكثر من (300) من مشرفات ومعلمات العلوم الشرعية للمراحل كافة .وعدّ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي في كلمته التي ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية ، برنامج البناء العلمي التخصصي برنامجا تكامليا يستفاد منه في الجانب التعليمي والتربوي والتركيز على تأسيس البناء العلمي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأساليب غير المنهجية في تخصص العلوم الشرعية وتحسين آداء المعلمات في الأسس التدريسية في المواد الدراسية كالقرآن الكريم والفقه.وأكد الدكتور أبو هادي أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل الخبرات التربوية والتعليمية وتجويد العملية التعليمية والارتقاء بها ما يضمن تحسين نواتج التعلم ، متمنياً للمشاركات التوفيق والسداد .من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية أهمية برامج التربية الإسلامية النوعية ودورها المحوري في تهيئة المعلمين والمعلمات للإسهام في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات.// انتهى //22:04ت م0315