الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعرب دولة رئيس مجلس الوزراء جمهورية البوسنة والهرسك الدكتور دينيس زفيزديتش عن سعادته بلقائه وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي الذي يزور جمهورية البوسنة والهرسك حالياً قائلاً: إنه دائماً نشعر بشرف عظيم عندما تتيح لنا الفرصة لاستضافة إخواننا من المملكة العربية السعودية التي هي في قلوبنا ومواقفها المشرفة التي تدون في كتب التاريخ بحروف من ذهب في تقديمها المساعدات والوقوف مع جمهورية البوسنة والهرسك على مر التاريخ.جاء ذلك في تصريح لفخامته عقب لقاء وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي الذي ناب عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوقيع مذكرة التفاهم في التعاون بين المملكة والبوسنة في مجالات الشؤون الإسلامية.وأضاف أن هناك تعاوناً ثنائياً يمكن أن يكون مثلاً للتعاون الناجح في مجال السياسي والثقافي والاقتصادي، إضافة لعلاقات تقوم على أسس دينية مشتركة، حاثاً المستثمرين السعوديين للاستثمار في البوسنة حيث سيجدون هنا الحفاوة وحسن الاستقبال.وعن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة سراييفو قال فخامته: هذا المركز يقدم عملاً إيجابياً وخاصة أن البوسنة والهرسك معروفة بالقيم والتسامح والتعايش بين الشعوب على مر التاريخ، والمركز ساهم عبر برامجه بنشر القيم الإسلامية والتسامح وله إسهامات ناجحة وفعالة لصد كل أنواع التطرف .ونوه بالاتفاقية التي ستشهدها هذه الزيارة التي تتضمن مجالات التعاون في الشأن الإسلامي، مبيناً أن الإسلام هو دين التسامح والتعايش والتعاون بين الناس اللذين يقومون بتفسير هذه المبادئ والقيم السامية .وأشاد بما حملته رؤية المملكة 2030 التي قام بها ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي تركز على التعليم والأبحاث العلمية والاكتشافات، معرباً عن سعادته بمشاركة البوسنة والهرسك بالبرنامج والمشروعات التي تضمنها هذه الرؤية آملاً فخامته النجاح والتوفيق لتحقيق الأهداف .// انتهى //22:43ت م0328