تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج أُتقن المجتمعي في أسبوعه الثالث من المرحلة الخامسة الذي اختتم أمس في المنشآت التدريبية بمنطقة تبوك (190 ) متدرباً ومتدربة.وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك إلى أن الأسبوع الرابع والأخير من هذه المرحلة الخامسة الذي يبدأ يوم الأحد القادم يمكن شرائح مجتمع المنطقة من التسجيل في برامجه التي تلبي احتياجاتهم اليومية من المهارات والمعارف التقنية والمهنية عبر الرابط التالي : ‏ctc.tvtc.gov.saويهدف برنامج " أتقن" إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.// انتهى //22:45ت م0330