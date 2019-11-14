جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العربي لإعداد القادة اجتماعه الدوري في محافظة جدة برئاسة الأمين العام الدكتور أشرف الميداني نيابة عن رئيس مجلس الادارة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وممثلي ١٠ دول عربية يمثلون هيئات ومعاهد في الدول العربية.وانطلق الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مجال إعداد وتطوير القيادات الرياضية والشبابية العربية.تلا ذلك كلمة لمدير عام معهد إعداد القادة بالمملكة عبدالله بن فيصل حماد رحب من خلالها بالضيوف أعضاء المجلس في بلدهم الثاني مؤكداً استعداد المعهد بالتعاون مع الاتحاد تلبية جميع المبادرات والرغبات التطويرية لأعمال المجلس برغبة وتوجيه وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على تفعيل مجالات التعاون بين المعاهد في الوطن العربي.وصادق المجلس على تعيين نائب مدير عام المعهد السعودي هاشم داغستاني نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لإعداد القادة الذي استعرض بعد ذلك عددًا من المبادرات التي يمكن تنفيذها من قبل المعهد السعودي بالشراكة والتعاون مع الاتحاد تمثلت في تنفيذ برامج القيم الأولمبية في دول العالم العربي للمعلمين والطلاب وتجسير اتفاقيات وبرامج المعهد النوعية لتستفيد منها الدول العربية الشقيقة في مجالات التدريب والتطوير الرياضي بالإضافة لتصميم منصة رقمية عربية مشتركة تكون قاعدة بيانات للمدربين والحكام تسهم في التبادل المعرفي وتمكين الكوادر الرياضية المميزة.وقدم ممثل وزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور سمير حسين عدداً من المبادرات المصرية لتنفيذها بالتعاون مع الاتحاد في برنامج متكامل عن الإعلام الرياضي ودوره في المرحلة المقبلة ، وكذلك مبادرة حماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي .وفي نهاية الاجتماع أقرّ المجلس المبادرات المقترحة لوضعها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة واستعراض ما أنجز منها خلال الاجتماع القادم.// انتهى //22:51ت م0333