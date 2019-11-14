جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن يوسف ناغي اليوم سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد يرافقه القنصل العام الأمريكي بجدة راين في مقر الغرفة التجارية الصناعية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، ومناقشة فرص الاستثمار الواعدة وبحث السبل للتسهيل على أصحاب الأعمال، وقد حرصت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار،حيث أبرمت في عام 2003 م, اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار يتكوّن من ممثلين عن الجانبين.// انتهى //22:51ت م0334