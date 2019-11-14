السيح 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بمدينة السيح فعاليات اليوم العالمي للسكري 2019م التي نظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، تحت شعار "احمٍ عائلتك" وشهدت حضوراً وتفاعلاً مميزاً من الزوار.واشتملت الفعاليات التي أقيمت في مضمار ممشى حي الأندلس جنوب السيح على عدد من البرامج الصحية التوعوية التي استهدفت أفراد الأسرة، ومنها أركان للتوعية الصحية التي تشمل التغذية والنشاط البدني والعيون والقدم السكري، وتقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب برامج تثقيفية للأطفال، والبرامج الغذائية المخصصة لمرضى السكري، وبرنامج الكشف المبكر لمرحلة ما قبل السكري اشتملت على قياس نسبة السكر في الدم، وقياس السكر التراكمي وقياس ضغط الدم.// انتهى //22:55ت م0335