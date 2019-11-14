تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستواصل فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية أعمالها لمعالجة آثار مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة تبوك وطرقها من خلال خطة طوارئ خاصة تم فيها حصر مناطق تجمع المياه التي تسببت في إعاقة الحركة، حيث وُجهت الفرق والمقاولون لمعالجة وحل تجمعات الأمطار بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة ووكيل الخدمات، فيما يواصل مركز البلاغات بأمانة المنطقة استقباله بلاغات المواطنين والرفع بها للجهات ذات العلاقة في الأمانة والجهات المشاركة.// انتهى //23:01ت م0338