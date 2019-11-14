عام / أمانة تبوك تنفذ خطة طورائ لمعالجة تجمعات مياه الأمطار
الخميس 1441/3/17 هـ الموافق 2019/11/14 م واس
تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
تواصل فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية أعمالها لمعالجة آثار مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة تبوك وطرقها من خلال خطة طوارئ خاصة تم فيها حصر مناطق تجمع المياه التي تسببت في إعاقة الحركة، حيث وُجهت الفرق والمقاولون لمعالجة وحل تجمعات الأمطار بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة ووكيل الخدمات، فيما يواصل مركز البلاغات بأمانة المنطقة استقباله بلاغات المواطنين والرفع بها للجهات ذات العلاقة في الأمانة والجهات المشاركة.
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23:01ت م
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