المنامة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساستهل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى مملكة البحرين، اليوم، مهام عمله حيث قام بجولة تفقدية على المكاتب والأقسام داخل السفارة.وشملت زيارة سموه جميع أقسام السفارة ومنها القسم الإعلامي والقسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين حيث اطلع على سير العمل في هذه الأقسام.كما قام سمو السفير بزيارة تفقدية للملحقية العسكرية والملحقية الثقافية حيث كان في استقبال سموه الملحق العسكري العميد الركن فهد الثنيان والقائم بأعمال الملحقية الثقافية الأستاذ حمود الحربي، ومنسوبي الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل اقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطنين ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات المختلفة.// انتهى //23:05ت م0339