الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأوضح معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أن التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، تؤكد دوما على العناية بالصحة العامة لرجال الأمن ، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة الأمن العام في فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار " ضبط سكرك .. ميزان لحياتك " الذي يترجم التكاملية لأجهزة الدولة , ويجسد الاهتمام الكبير من القيادة الكريمة للاهتمام بمتطلبات رجل الأمن التي تعد الصحة من ركائزها , الأمر الذي دعى الأمن العام للمشاركة في هذه المناسبة التوعوية سعياً منه لتدعيم الجهود المحلية والدولية لنشر الثقافة الصحية للتعايش مع هذا المرض الذي أصبح يشكل هاجساً , مع توضيح سبل الوقاية والتعايش معه .جاء ذلك خلال تدشين معاليه اليوم فعاليات الفحص المبكر لمرض السكري، التي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام .وتهدف الفعاليات للتعريف بمخاطر مرض السكري وسبل الوقاية منه, ورفع الوعي الصحي لدى منسوبي الأمن العام من خلال توزيع البروشورات والمطويات التوعوية، إضافة إلى إقامة عيادة مصغرة لإجراء فحوصات نسبة السكر بالدم وتقديم الاستشارات الطبية لزوار المعرض.حضر التدشين مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات وقادة القوات وعدد من منسوبي الأمن العام، ثم استمع معاليه والحضور لمحاضرة قدمت عن مرض السكري وأخطار إهماله على الصحة العامة، إضافة إلى محاضرة لكيفية التعامل الأمثل مع مرض السكري والتغذية المناسبة والصحية .// انتهى //23:12ت م0341