تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واساختتم ملتقى تبوك الأول للتوحد أمس فعالياته الذي نظمته على مدى يومين جمعية تبوك للتوحد، بمشاركة عددٍ من الإدارات الحكومية من مختلف مناطق المملكة إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الفاعلة والمهتمة في ما يتعلق بمجال طيف التوحد.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك الدكتور سالم الضاحي بأن الملتقى ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بصحة ذوي ظيف التوحد، والقوى البشرية العاملة في هذا المجال، بإقامة المحاضرات والندوات وورش العمل، قدمت من خلالها حزمة من الاستشارات لأسر ذوي المصابين بهذا الطيف.إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات سواء من المختصين أو الأسر، مع تقديم تطبيقات على بعض الأجهزة المتحركة المساندة لأطفال التوحد.مشيراً إلى أن الملتقى حقق النجاح المأمول منه، وأثمر عن عدد من التوصيات من أهمها تبادل الخبرات بمجال التوحد، ووضع آلية خطط ونهج تسير عليه جمعيات التوحد بالمملكة، وإيجاد قناة للتواصل بين المهتمين بهذا المجال والمراكز المتخصصة، وتكوين فريق عمل لمتابعة النتائج التوصيات التي خرج بها الملتقى.معرباً عن شكره وتقديره لجميع من شارك في أعمال الملتقى من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك ومنسوبيها كافة.// انتهى //23:20ت م0342