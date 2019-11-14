القاهرة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستغلب منتخب مصر الأولمبي على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.وسجل هدفي المنتخب المصري اللاعب مصطفى محمد في الدقيقتين 28 و50، فيما أحرز هدف المنتخب الكاميروني اللاعب إيريك إيويك في الدقيقة 38.وبهذه الفوز تصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون، ليتأهل المنتخبين إلى دور نصف النهائي.//انتهى//23:39ت م0343