عمّان 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقد وزاء خارحية الأردن ومصر والعراق اجتماعًا اليوم في واشنطن على هامش مشاركتهم في اجتماع المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.وقالت وزراة الخارجية الأردنية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تفعيل التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي.واتفق الوزراء على عقد اللقاء القادم في الأردن لبلورة خريطة طريق لترجمة توجيهات قادة الدول الثلاث لمؤسسة التعاون الاقتصادي والتنسيق.وشدد الوزراء على الحرص على زيادة التعاون في جميع المجالات واستمرار التنسيق خدمة لمصالحهم وللقضايا العربية والإسلامية.كما استعرض الوزراء التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.واعتبروا آلية التعاون الثلاثي نموذجًا في العمل العربي المشترك الذي يعزز مسيرات التنمية الاقتصادية ويتيح مساحات أوسع للتنسيق الذي ينعكس إيجابًا في مواجهة التحديات وخدمة القضايا العربية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقويته.// انتهى//23:49ت م0345